ضبط أسلحة وذخيرة بتمنراست وتدمير مخابئ و قنابل تقليدية بتيزي وزو وتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الخميس بتمنراست, من ضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, في حين دمرت مفارز أخرى بكل من تيزي وزو وتيبازة أربعة مخابئ وخمس قنابل تقليدية الصنع, حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 24 اوت 2017 بتمنراست/ن.ع.6, ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, في حين دمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) مخابئ وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع بكل من تيزي وزو وتيبازة/ن.ع.1".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "14 مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن معدن الذهب, في حين أوقفت مفرزة أخرى خمسة (05) مهربين بجانت/ن.ع.4".

من جهة أخرى, أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 "محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ13240 لتر, فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة".

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج