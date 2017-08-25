محمد عيسى: نجاح بكل المعايير للمرحلة الاولى لتنظيم الحج هذا العام

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى آن المرحلة الأولى لتنظيم الحج هذا الموسم كانت ناجحة بكل المعايير وذلك في تصريح له عقب اجتماع بالمدينة المنورة استمع فيه إلى تقارير الفروع المشكلة للبعثة المعنية بتنظيم الحج موسم 2017.

وأوضح الوزير خلال اجتماع نظم يوم الخميس بالمدينة المنورة حضره السفير الجزائري بالسعودية احمد عبد الصدوق ورئيس مركز المدينة المنورة احمد سليماني أن الموسم يعرف مرحلتين لتنظيم الحج الأولى تخص قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة من ارض الوطن ليلتحقوا بعد ذلك بمكة المكرمة فيما تتمثل الثانية في رجوع الحجاج المقيمين بمكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليغادروا منها إلى ارض الوطن.

وقال عيسى: إن المرحلة الأولى كانت ناجحة بكل المعايير نتيجة صدق الفريق ووحدته وتلاحمه مشيرا إلى أن الشيء الايجابي الأخر هو وجود صوت واحد في مختلف الفروع المشكله للبعثة وهو صوت خادم ضيف الرحمن.

وأضاف من جانب أخر استمعت باهتمام ولاحظت أن الحاج الجزائري يرجع إلى مرجعيته الوطنية في البحث وفهم دينه بل يتزاحم على أئمة الجزائر. كما لاحظ أن الحجاج الجزائريين كانوا يقبلون على منظميهم ويلتفون حولهم ويطلبون توجيهاتهم في تسيير إقامتهم وتنقلاتهم وزيارتهم.

وتابع يقول:طلبت من إخواني أن يستخرجوا الأفكار القوية حتى نؤكدها وان نقوم العناصر الفعالة حتى نجددها في السنوات القادمة و التعرف على نقاط الضعف والصعوبات الطارئة حتى نستدركها خلال المرحلة الثانية وفي المواسم القادمة.

وقال: انه شيئا فشيئا ننتقل إلى حج الكرامة كما عاهدنا به رئيس الجمهورية في مخطط عمل الحكومة لنصل سنة 2019 في نهاية الخماسي إلى حج الرفاه وتوفير حج بدون مشاكل أساسية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية