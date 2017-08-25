الصين تعلن مصرع 11 شخصا وخسائر مادية بنحو ملياري دولار بسبب إعصار هاتو

كشفت وزارة الشئون المدنية الصينية أن إعصا "هاتو" الذي ضرب جنوب الصين خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأقوى الذ تتعرض له البلاد خلال العام الحالي، أسفر عن مصرع 11 شخصا وفقدان شخص واحد، كما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة قدرت بنحو 12.18 مليار يوان 1.83 مليار دولار أمريكي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي عن الثار المدمرة للإعصار على البر الرئيسي الصيني، إن "هاتو" تسبب في أضرار لحوالي 741 ألف شخص في مقاطعات فوجيان وقوانغدونغ وقويتشو ويوننان ومنطقة قوانغشى ذاتية الحكم. كما نتج عنه انهيار 6600 منزل وتدمير 68،200 هكتار من المحاصيل الزراعية.

وأفاد البيان بأن أغلب الضحايا كانوا في مقاطعة قوانغدونغ والتي لقى فيها تسعة أشخاص مصرعهم. وفي تلك المقاطعة، تم إجلاء أكثر من 540 ألف مواطن من 293 بلدة، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 11.9 مليار يوان.

وفي قوانغشى، لقي شخص مصرعه وتأثرت حياة 178 ألفا.. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مقاطعة يوننان المجاورة.

أما في قويتشو، فقد تسبب الإعصار في الإضرار بحياة حوالي 1900 مواطن، وفي فوجيان تم إجلاء ما يقرب من ألفي شخص.

وبالرغم من أنها لم تتخلص بعد من ثار الإعصار، يبدو أن معاناة جنوب الصين من غضب الطبيعية لم ينته، حيث أصدر المرصد الوطني الصيني مساء اليوم الجمعة إنذارا باللون الأصفر - تحذير يتراوح مستواه بين المتوسط والقوي- من إعصار خر هو الإعصار "باخار"، الذي من المتوقع أن يضرب مقاطعة قوانغدونغ بعد غد الأحد.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن مركز الإعصار "باخار" تم رصده في الساعة الخامسة من عصر اليوم بالتوقيت المحلى للصين على مسافة 220 كيلومترا من مانيلا، عاصمة الفلبين، حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 23 مترا في الثانية.

وتوقع المرصد أن يتحرك الإعصار إلى بحر الصين الجنوبي، ليحل بعد ذلك على اليابسة في الصين بالقرب من مدن شنتشن وتشانجيانغ حيث ستشهد مقاطعات قونغدونغ وقوانغشي وهاينان ويوننان أمطارا غزيرة في الأيام المقبلة.. وطلب من الحكومات المحلية اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة تحسبا لحدوث كوارث جيولوجية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية