كرة القدم/الجزائر/مونديال2018 كرة القدم / تصفيات كأس العالم 2018 زامبيا الجزائر : ألكاراز يستدعي سفيان دهام لأول مرة وعودة ادم وناس

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لوكاس ألكاراز, عن قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة التي ستجمع بين الجزائر زامبيا يومي 2 سبتمبر 2017 بلوزاكا و 5 بقسنطينة, لحساب الجولتين

الثالثة و الرابعة تواليا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة .

و تميزت قائمة "الخضر" بالاستدعاء الأول للاعب نادي سوشو (الرابطة الفرنسية الثانية) سفيان دهام و عودة المهاجم الجديد لنادي نابولي (الدرجة الأولى الإيطالية), الذي يعود للمنتخب بعد أول و آخر استدعاء له في شهر نوفمبر 2016 بمناسبة مقابلة نيجيريا في مدينة أيو, برسم الجولة الثانية من التصفيات.

كما استدعى التقني الإسباني, خمسة لاعبين من البطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, من بينهم لاعبين على شكل دعوة.

و سيدخل زملاء القائد رايس مبولحي, التربص التحضيري, يوم الاثنين 28 أغسطس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), قبل السفر نحو لوزاكا يوم الخميس 31 أغسطس الجاري.

و تتواجد الجزائر في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة رفقة زامبيا بعد تعادل (داخل الديار أمام الكاميرون 1-1) و خسارة (خلال تنقل ضد نيجيريا 1-3), بينما تسيطر نيجيريا على الصدارة بمجموع 6 نقاط متبوعة بالكاميرون (نقطتان). و يتاهل صاحب المركز الاول لمونديال روسيا 2018

قامة الـلاعبين :

حراسة المرمى :

رايس مبولحي (رين - فرنسا), عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد), مهدي جيانين (كليرمون فوت - فرنسا)

الدفاع :

فوزي غولام (نابولي - إيطاليا), براهيم بدبودة (مولودية الجزائر), يوسف عطال (كورتري - بلجيكا), رامي بن سبعيني (رين - فرنسا), كارل مجاني (ترابزون سبور -

تركيا), عيسى ماندي (ريال بتيس - إسبانيا), إلياس حساني (شيرنو مور فارنا - بلغاريا).

وسط الميدان :

عبد الرؤوف بن غيث (اتحاد الجزائر), عدلان قديورة (ميدلزبروه - انجلترا), نبيل بن طالب (شالك 04 - ألمانيا), سفير تايدر (بولونيا - إيطاليا), سفيان دهام (سوشو - فرنسا).

الهجوم :

هلال سوداني (دينامو زغرب - كرواتيا), ياسين براهيمي (بورتو - البرتغال), رياض محرز (ليستر سيتي - انجلترا), آدم وناس ( نابولي - إيطاليا), سفيان هني (أندرلخت - بلجيكا), رشيد غزال (موناكو - فرنسا), إسلام سليماني (ليستر سيتي - إنجلترا), إدريس سعدي (ستراسبورغ - فرنسا).

اللاعبان الشباب المدعوين : كمال بلعربي (اتحاد الحراش), أسامة درفلو (اتحاد الجزائر).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية