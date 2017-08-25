الملاكمة / مونديال 2017 (49 كلغ) : الجزائري محمد توارغ يقصى في الدور الأول

أقصي الملاكم الجزائري محمد ياسين توارغ اليوم الجمعة من الدور الأول لفئة 49 كلغ أمام الأسترالي أليكس وينوود بنتيجة (2-3)، برسم بطولة العالم للملاكمة الجارية بمدينة هامبورغ (ألمانيا).

و سيدخل الجزائريان محمد فليسي و رضا بن بعزيز المنافسة يوم الاثنين.

و تم إعفاء فليسي في فئة صنف 52 كلغ، صاحب برونزية مونديال 2015 بالدوحة (قطر)، و رأس قائمة المجموعة الثالثة من الدور الأول، حيث سيواجه في ثمن النهائي الفائز من المقابلة التي تجمع بين الياباني بابا ريوساي و الهندي بيشت كافيندار.

من جهته واجه بن بعزيز في صنف 60 كلغ، و الذي أعفي كذلك من الدور الأول، لحساب الدور ثمن النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الموريسي كولين جون و الفنزويلي لويس كابريرا.

و يشارك في النسخة الـ 19 لبطولة العالم للملاكمة أكابر بهامبورغ 279 ملاكم يمثلون 85 بلدا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية