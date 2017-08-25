كرة القدم - الرابطة الأولى (الجولة الأولى): انطلاقة موفقة لشباب بلوزداد و مولودية الجزائر

حقق الفريقان العاصميان شباب بلوزداد و مولودية الجزائر انطلاقة موفقة في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم التي جرت المرحلة الأولى من مبارياتها اليوم الجمعة، على أن تكتمل هذه الجولة يوم غد السبت بإجراء المباريات الأربعة الأخيرة.

ففي ملعب 20 أوت بالعاصمة، حقق حامل الكأس. شباب بلوزداد الفوز على اتحاد بلعباس الذي أقصي الموسم الماضي في الدور نصف النهائي على يد البلوزداديين بضربات الترجيح، ليتلقى اليوم الهزيمة (0-2) . و انتظر الشباب الشوط الثاني ليسجل ثنائية بواسطة لكروم (59) و حامية (68) مواصلا بذلك تألقه تحت إشراف المدرب الجديد، الصربي تودوروف.

أما مولودية الجزائر التي استقدمت أيضا مدربا جديدا، الفرنسي كازوني. فقد عادت بفوز ثنين من بسكرة بفضل هدف نقاش (25)، لتؤكد بالتالي عزمها على لعب الأدوار الأولى مثلما وعد به مسؤولوها، في ظل الإستقدامات النوعية التي قاموا بها خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

أما اتحاد بسكرة، فقد دشن صعوده بهزيمة داخل الديار التي قد تعقد مهمة المدرب و اللاعب الدولي السابق عمر بلعطوي.

وانتهي اللقاء الثالث المبرمج اليوم الجمعة بالتعادل بين اولمبي المدية و دفاع تاجنانت (1-1). هذا الأخير يبدو راضيا عن هذه النتيجة كونها سجلها حارج قواعده.

ومن جهة اخرى فاز شباب قسنطينة أمام ضيفه نصر حسين داي بنتيجة 3-1 (الشوط الأول 0-0) في لقاء لحساب الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم جمع بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وافتتح شباب قسنطينة باب التسجيل في الدقيقة ال 49 عبر اللاعب الهادي بلعميري وأضاف زميله توفيق زرارة الهدف الثاني في الدقيقة 58ال . وتمكنت النصرية من تقليص النتيجة بواسطة اللاعب بولعويدات في الدقيقة 67 قبل أن يعود بلعميري من جديد ويضيف الهدف الثالث لـ السنافر في الدقيقة ال 68.

النتائج الفنية و الترتيب:

اولمبي المدية - دفاع تاجنانت 1-1

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس 0-2

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر 0-2

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 3-1

السبت 26 اوت:

وهران (ملعب احمد زبانة): مولودية وهران - اتحاد البليدة (00ر17سا)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شبيبة الساورة (00ر19سا)

الجزائر (ملعب عمر حمادي): اتحاد الجزائر - نادي بارادو (00ر19سا)

سطيف: وفاق سطيف - اتحاد الحراش (00ر19سا) (بدون جمهور)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 3 1

--. شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

4. أولمبي المدية 1 1

-- . دفاع تاجنانت 1 1

6 . اتحاد بسكرة 0 1

-- اتحاد بلعباس 0 1

--نصر حسين داي 0 1

-- مولودية وهران -- --

--اتحاد البليدة -- --

--شبيبة القبائل -- --

-- شبيبة الساورة -- --

-- اتحاد الجزائر -- --

-- نادي بارادو -- --

-- وفاق سطيف -- --

-- اتحاد الحراش

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية