الرابطة الثانية - الجولة الأولى : بداية موفقة للصاعدين الجديدين عين مليلة و رائد القبة

تمكن الصاعد الجديد إلى الرابطة المحترفة الثانية موبيليس نادي جمعية عين مليلة، رفقة فريقي شبيبة سكيكدة و مولودية العلمة من تحقيق بداية ناجحة في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم التي لعبت جولتها الأولى اليوم الجمعة في حين عاد رائد القبة بتعادل ثمين من عين الفكرون (1.-1).

و انتصر أبناء عين مليلة في مواجهة العائدين إلى الرابطة الثانية على وداد تلمسان، بميدان هذا الأخير عبر هدف هاشم عند الدقيقة (52)، ليعود أبناء الشرق بالزاد كاملا من تنقلهم الشاق إلى غرب البلاد، معلنين بذلك عودتهم لمزاحمة الكبار.

و يبدو أن فريق شبيبة سكيكدة، قد أبان عن نواياه مبكرا في تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، و هو الذي ضيعه الموسم الفرط في الجولات الأخيرة من السباق، حيث فرض اليوم منطقه على ميدان فريق أمل بوسعادة بفضل هدف قوميدي في الدقيقة (42).

مولودية العلمة، بدوره استقبل نظيره مولودية العلمة و تفوق عليه بهدفين لواحد بواسطة بن طالب (15) و جبالي (80)، و بالتالي تتصدر هذه الفرق الثلاث مؤقتا جدول ترتيب بطولة الرابطة الثانية برصيد ثلاث نقاط لكل فريق.

من جانبه حقق العائد إلى القسم الثاني بعد غياب دام خمسة مواسم ، رائد القبة نتيجة طيبة، لدى عودته بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) من ميدان شباب عين الفكرون، بفضل هدف بطروني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، بعدما كان متأخرا في النتيجة بعد هدف تاتام عن طريق ضرية جزاء، و هذا ما سيسمح لأشبال المدرب الروماني أنجيليسكو من الدخول بقوة في باقي جولات القسم الثاني المحترف.

نتائج مباريات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم, التى جرت اليوم الجمعة

شباب عين الفكرون - رائد القبة (1-1)

سريع غليزان - شبيبة بجاية (3-3)

وداد تلمسان - جمعية عين مليلة (0-1)

غالي معسكر - جمعية الشلف (2-2)

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة (0-1)

مولودية العلمة - مولودية سعيدة (2-1)

أهلي برج بوعريريج - شباب باتنة (0-0)

مولودية بجاية - جمعية وهران (0 -0)

الترتيب نقاط لعب

1.شبيبة سكيكدة 3 1

-- جمعية عين مليلة 3 1

-- مولودية العلمة 3 1

4. رائد القبة 1 1

-- سريع غليزان 1 1

-- شبيبة بجاية 1 1

-- ش.عين الفكرون 1 1

-- .جمعية الشلف 1 1

--غالي معسكر 1 1

-- برج بوعرريج 1 1

-- مولودية بجاية 1 1

-- جمعية وهران 1 1

--.شباب باتنة 1 1

14.وداد تلمسان 0 1

-- أمل بوسعادة 0 1

- -مولودية سعيدة 0 1.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية