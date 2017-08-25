ندوة وطنية الأحد المقبل لتحضير الدخول لمدرسي 2017-2018

تنظم وزارة التربية الوطنية، الاحد المقبل، ندوة وطنية ستخصص لتحضير الدخول المدرسي 2017-2018، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الوزارة المعنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الندوة التي تشرف عليها وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ستخصص لوضع اللمسات الأخيرة ومناقشة الملفات الكبرى تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

كما ستشهد الندوة أيضا تنظيم ورشات موضوعاتية تخوض في "تفاصيل الملفات والتدقيق في الوضعيات الخاصة بهذا الموعد الهام.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعطت الأحد الماضي إشارة انطلاق دورات في التكوين البيداغوجي التحضيري، عبر كامل التراب الوطني، لفائدة أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في مسابقة التوظيف التي نظمت في جوان الفارط.

وتهدف الدورات التكوينية، التي تمتد إلى غاية 31 أوت الجاري بمعدل 200 ساعة موزعة على مختلف مراحل السنة الدراسية، إلى تغطية كل المناصب وتأطير كل الأفواج البيداغوجية على المستوى الوطني.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية