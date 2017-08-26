بن غبريت تنظم ندوة وطنية هذا الأحد لتحضير الدخول المدرسي المقبل

تنظم وزارة التربية الوطنية، هذا الأحد ، ندوة وطنية ستخصص لتحضير الدخول المدرسي 2017-2018، حسب ما علم لدى الوزارة المعنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الندوة التي تشرف عليها وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ستخصص لوضع اللمسات الأخيرة ومناقشة الملفات الكبرى تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

كما ستشهد الندوة أيضا تنظيم ورشات موضوعاتية تخوض في "تفاصيل الملفات والتدقيق في الوضعيات الخاصة بهذا الموعد الهام.

ويوضح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم"أن اللقاء مع الوزيرة هو من اجل وضع اللمسات الأخيرة وتقييم مستوى كل ولاية للتحضيرات للدخول المدرسي".

وعن الجديد في الدخول المدرسي لهذه السنة يضيف نجادي مسقم"ان الكتب المخصصة للطور الثاني للابتدائي السنة الثالثة والرابعة وأيضا هناك كتب جديدة في الطور المتوسط للسنتين الثانية والثالثة مع التكوين للمجموعة الأولى للأساتذة الجدد في شهر جويلية حيث سيتم تسليمهم التعيينات للمؤسسات التعليمية التي سيلتحقون بها"

من جهتها أكدت وزارة التربية الوطنية توفر الكتب المدرسية بنسبة 70 بالمائة في المؤسسات التربوية التي تفتح أبوابها في ال30 أوت الجاري.

ويوضح المفتش العام في هذا الخصوص "أن هذه الكتب تم الشروع في توزيعها منذ شهر ماي الماضي كما تم تسليم حصص من هذه الكتب للتلاميذ المعوزين وانه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للكتاب المدرسي".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعطت الأحد الماضي إشارة انطلاق دورات في التكوين البيداغوجي التحضيري، عبر كامل التراب الوطني، لفائدة أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في مسابقة التوظيف التي نظمت في جوان الفارط.

وتهدف الدورات التكوينية، التي تمتد إلى غاية 31 أوت الجاري بمعدل 200 ساعة موزعة على مختلف مراحل السنة الدراسية، إلى تغطية كل المناصب وتأطير كل الأفواج البيداغوجية على المستوى الوطني.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية