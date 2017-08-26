الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار هارفي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبيعية في تكساس في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة الإعصار "هارفي" القوي.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت " بناء على طلب حاكم تكساس فقد وقعت قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها ".

من جانبه, ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "هارفي" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الرابعة مع اقترابه من ساحل تكساس, مشيرا إلى أن الخطر الأكبر لا يتمثل بالإعصار نفسه بل بكمية المتساقطات الضخمة التي يتوقع أن يتسبب بها والتي تخشى السلطات أن تؤدي إلى فيضانات كارثية.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق إلى 1,2 متر كما يتوقع أن يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن بحسب مراكز الأرصاد الجوية.

المصدر: وكالات