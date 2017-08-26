الهلال الأحمر الجزائري و الإذاعة الوطنية يزرعان البسمة لدى المتمدرسين والعائلات المعوزة

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس عن مبادرة تضامنية، بمناسبة الدخول المدرسي بمشاركة عدة أطراف من بينها الإذاعة الوطنية تحت شعار" طفل، محفظة، ابتسامة، أمل".

و في هذا الصدد أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس للقناة الإذاعية الأولى أنه "بالنسبة للدخول المدرسي سطر الهلال الأحمر عملية تحسيسية بمشاركة الإذاعة الوطنية و بمساهمة كل المحطات المحلية من أجل التضامن مع الأطفال المعوزين لزرع الابتسامة و الأمل فيهم."

و أضافت سعيدة بن حبيلس أنه "تم تجسيد مبادرة في المؤسسات التربوية بالتبرع للمعوزين حتى يتم تلقين روح التضامن و التآخي و الإنسانية لدى الأطفال ، و كل ما يجمع من أدوات مدرسية يوزع على الأطفال المحتاجين في تلك المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة حتى نكون مكملين لمجهودات الدولة من خلال نشر ثقافة التضامن."

إلى ذلك شرع الهلال الأحمر الجزائري في تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى مساعدة العائلات الأكثر فقرا على شكل طرود تحتوي أغطية و مواد غذائية ، و قد تم توزيعها في أقصى الجنوب و في قرى جبلية نائية.

و في هذا الشأن قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الهلال الأحمر شرع في توزيع المساعدات منذ 20 أوت على شكل طرود غذائية زائد أفرشة ستستفيد منها أكثر من 5000 عائلة ، مشيرة إلى أن الانطلاقة كانت من ولاية أدرار ثم المناطق الحدودية و النائية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية