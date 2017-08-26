انتخابات محلية: الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الانتخابية ليوم 23 نوفمبر 2017

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا السبت مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةهذا السبت 26 أوت 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017".

و ينص المرسوم على "الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية