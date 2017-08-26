حج 2017 : فئة من الحجاج عالقة في المطار رغم دفعها كل المستحقات

وجد بعض الحجاج الجزائريين أنفسهم في وضع حرج بعد ما دفعوا كافة تكاليف الحج و ثمن التذكرة، ليصطدمون عند توجههم إلى المطار أنه لا وجود للأماكن في الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أ‘رب بعض الحجاج عن تضمرهم من هذه التصرفات الصادمة، و لا سيما كبار السن منهم و الذين جاؤوا من مناطق بعيدة، حيث كان رد الإدارة أنه لا وجود للأماكن في الطائرة، رغم امتلاك الحاج على كل الوثائق اللازمة، و هم في إطار البعثة و سفرهم يتم عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، و أشار بعض الحجاج إلى أن المجال الجوي سيغلق يوم 28 من أوت الجاري.

من جهتها أوضحت المكلفة بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية مونية برطوش أن "الإشكال يعود إلى تأخر حصول الحجاج المعنيين على التأشيرات، قائلة: " إن الخطوط الجوية الجزائرية باعت التذاكر و التأشيرات لم تصل في الوقت المحدد ، كما أن الطائرات امتلأت و أقلعت."

و أضافت المكلفة بالإعلام مونية برطوش أن "مشكل تأخر التأشيرات ليس من صلاحيات الخطوط الجوية الجزائرية،مشيرة إلى أن أمس كانت آخر رحلة."

إلى ذلك يبقى الحجاج الجزائريون يعلقون آمالا عريضة على تدخل عاجل من قبل السلطات لتمكينهم من تحقيق زيارة البقاع المقدسة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية