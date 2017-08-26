حوادث المرور تحصد 6 قتلى بالبليدة والمسيلة في أقل من 12 ساعة

تسبب حادث مرور مروع ،أمس الجمعة، في وفاة أربعة أشخاص و جرح شخصين على مستوى الطريق الوطني رقم8 اثر اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة و سيارة سياحية.

و في تصريح لإذاعة الجزائر من المسيلة، أكد الملازم بلال العايجي أن الحادث الذي وقع ليلة البارحة، الجمعة، أدى إلى وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و60 سنة قد تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة.

و بخصوص الحالة الصحية للجرحين اللذين نقلا إلى ذات المستشفى أوضح المتحدث ذاته أن جروحهما تبقى متفاوتة الخطورة.

.....و بالبليدة وفاة شخصين و جرح 26 آخرين

لقي شخصان مصرعهما و أصيب 26 آخرين بجروح اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم السبت بالطريق السيار شرق- غرب على مستوى بوفاريك (البليدة).

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أن الحافلة كانت متجهة من عين تموشنت نحو سطيف تقل 33 راكبا انحرفت على الساعة 2 و 37 دقيقة صباحا على مستوى بوفاريك باتجاه الجزائر العاصمة لتنقلب وتخلف قتيلين على الفور (شابين 25 و 27 سنة) وإصابة 26 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة مشيرا إلى احتمال أن تكون الأمطار المتساقطة ليلا السبب في وقوع الحادث.

وأضاف المصدر أنه فور وقوع الحادث سارعت عناصر الحماية المدنية لنقل الضحايا و إسعاف المصابين حيث تم تجنيد 27 ضابطا و عونا من مختلف الرتب إلى جانب أربع سيارات إسعاف و شاحنة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية