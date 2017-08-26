المنتخب الوطني: فريد بولايا يعطي موافقته لتقمص الألوان الوطنية

أعطى متوسط الميدان الهجومي لنادي جيرون (الرابطة الإسبانية الأولى لكرة القدم)، فريد بولايا موافقته الرسمية لتقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بعد لقائه مع عضو المكتب الفيدرالي و مدير المنتخب الوطني حكيم مدان.

و شرح مدان خلال هذا اللقاء للاعب بولايا، الخطوط العريضة للسياسة الفنية التي تنتهجها الاتحادية، سيما مشروع المنتخب الوطني.

من جانبه عبر بولايا عن رغبته في تقمص الألوان الوطنية، بعدما كان ضمن مخططات المنتخب الأولمبي قبل بضع سنوات، لولا إصابة خطيرة منعته من ذلك.

و عانى بولابا (24 سنة)، من إصابة أعاقت تطور مسيرته عندما كان في كليرمون فوت، الذي برز ضمن صفوفه (34 مشاركة / 7 أهداف)، قبل تعرضه للإصابة، كما لم يلعب سوى 17 دقيقة في صفوف باستيا، الموسم الفارط بسبب معاودته للإصابة.

لينضم الفرانكو-جزائري، خلال هذه الصائفة إلى الصاعد الجديد للبطولة الإسبانية الأولى جيرون، حيث يسعى من خلاله لإعادة بعث مسيرته الكروية، ولفت انتباه الناخب الوطني لوكاس ألكاراز.

وأكدت الفاف أن بولايا، يتواجد ضمن قائمة أسماء مصغرة، سيلتقي بهم اللاعب الدولي السابق حكيم مدان من أجل تدعيم صفوف الخضر بلاعبين جدد.

وكشف مدرب الفريق الوطني ألكاراز، الجمعة عن قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة التي ستجمع بين الجزائر زامبيا يومي 2 و 5 سبتمبر 2017 بلوزاكا و قسنطينة تواليا، لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

و تميزت قائمة الخضر باستدعاء اللاعب سفيان دهام، لأول مرة و هو الناشط في صفوف نادي سوشو (الرابطة الفرنسية الثانية).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية