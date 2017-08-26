مسجد الجزائر الأعظم : تمار يشترط مشاركة المهنيين في التصميم و التزيين

قدم وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد تمار أثناء زيارته التفقدية اليوم السبت التي قام بها إلى مسجد الجزائر الأعظم تعليمة للمسؤولين المكلفين بأشغال المسجد قصد إدماج مهني التصميم و التزيين.

وأكد الوزير للصحافة أن أشغال التزيين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لكي يصبح مسجد الجزائر الأعظم تحفة فنية تنير العاصمة و كامل التراب

الوطني.

و اشترط تمار مشاركة 3 أعضاء إضافيين في الوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير مسجد الجزائر الأعظم على غرار رسام مكلف بالزخرفة الخارجية و مصمم مكلف بالزخرفة الداخلية و مسؤول الإنارة.

و قام تمار بزيارة تفقدية إلى مسجد الجزائر الأعظم و كذا مسجد كتشاوة رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ و الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف رضوان معاش.

وفي المسجد الأعظم تفقد الوزير حالة تقدم الأشغال على مستوى قاعة الصلاة و الساحة و المئذنة.

و استعرض السيد تمار معية صاحب الإنجاز و أعضاء مكتب الدراسات مختلف جوانب البناء المرتبطة أساسا بوسائل الراحة و فنيات المسجد. كما كانت الزيارة فرصة للوزير لكي يشير إلى مسألة مرور الراجلين و السيارات التي تشكل تحديا واعتبر أن سعة استقبال المسجد ستصل إلى 120.000 مصلي.

و تطرق الوزير إلى إمكانيات تنظيم 43 طابق المئذنة التي ستنظم فيها عروض و خدمات مخصصة للسياحة و استرداد المركب الثقافي.

و يضم مسجد الجزائر الكبير زيادة على قاعة الصلاة ساحة خارجية و مكتبة و مركز ثقافي و دار للقرآن و حدائق و حظيرة و مباني إدارية و مراكز الحماية المدنية و الشرطة. و يضم أيضا محلات تجارية و مطاعم إضافة إلى متحف للفنون الإسلامية و تاريخها و مركز دراسات تاريخ الجزائر.

و يرتقب إنشاء في الجزء الجنوبي من الموقع مركز ثقافي يتكون من مكتبة كبيرة و قاعات السينما و المحاضرات التي تستقبل 1.500 مشارك.

و في صباح اليوم قام المسؤولون بزيارة مسجد كتشاوة في القصبة بالجزائر العاصمة الذي وصلت فيه أشغال الترميم إلى نهايتها.

و صرح الوزير لممثلي الوكالة التركية للترميم و التنسيق المكلفة بأشغال الترميم و التصليح و كذا الديوان الوطني لتسيير الأملاك الثقافية المحمية و استغلالها المكلف بالمتابعة أن هذا الصرح الديني و التاريخي و الثقافي يجب تثمينه و أن يكون وجهة سياحية حقيقية.

و أكد تمار على أهمية تهيئة الجانب الخارجي للمسجد بعدما انهيت أشغاله الداخلية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية