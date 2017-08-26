الرابطة الأولى - الجولة الأولى : مولودية وهران في الصدارة وحامل اللقب يفوز بصعوبة

عرفت الجولة الأولى من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت تصدر فريق مولودية وهران الترتيب، في حين تمكن وفاق سطيف حامل اللقب من افتكاك فوز صعب على حساب ضيفه اتحاد الحراش، أما اتحاد الجزائر فقد قلب تأخره بتقدم على الجار والصاعد الجديد نادي بارادو.

وبثلاثية نظيفة على حساب الضيف اتحاد البليدة تمكن الحمراوة من الارتقاء إلى مقدمة الترتيب بالنظر إلى عدم تلقيهم لهدف بثلاث نقاط، في حين صعد إلى المقدمة أيضا فريقا وفاق سطيف واتحاد الجزائر بثلاث نقاط أيضا.

وحقق النسر السطايفي فوزا صعبا على ضيفه اتحاد الحراش، فبعدما كان أصحاب الارض منهزمين عوضوا ذلك بتقدم (2-1)، وهو السيناريو نفسه الذي صنعه اتحاد الجزائر في الداربي العاصمي أمام العائد إلى حظيرة النخبة نادي اتليتيك بارادو ب(2-1).

من جهته عجز فريق شبيبة القبائل في تجاوز عقبة ضيفه شبيبة الساورة ليكتفي بملعبه بتيزي وزو بالتعادل هدف لمثله، حيث كان الضيوف السباقين إلى التهديف عن طريق المتألق يحي شريف ليعدل النجم الصاعد جعبوط النتيجة بضربة جزاء.

وبهذا يحتل الفريقان وسط الترتيب بنقطة لكل منهما، مناصفة مع كل من فريقي دفاع تاجنانت واولمبي المدية المتعادلين امس الجمعة بنفس النتيجة (1-1).

وفي لقاءات الجمعة، حقق الفريقان العاصميان شباب بلوزداد و مولودية الجزائر انطلاقة موفقة، ففي ملعب 20 أوت بالعاصمة فاز، حامل الكأس، الشباب على اتحاد بلعباس بثنائية لكروم (59) و حامية (68).

أما مولودية الجزائر فقد عادت بفوز ثمين من بسكرة بفضل هدف نقاش (25)، لتؤكد بالتالي عزمها على لعب الأدوار الأولى مثلما وعد به مسؤولوها، في ظل الإستقدامات النوعية التي قاموا بها خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

أما اتحاد بسكرة، فقد دشن صعوده بهزيمة داخل الديار التي قد تعقد مهمة المدرب و اللاعب الدولي السابق عمر بلعطوي.

من جهته فاز فريق شباب قسنطينة على نصر حسين داي (3-1) ليرتقي السنافر أيضا إلى مقدمة الترتيب بثلاث نقاط، بينما تحتل النصرية المراتب الأخيرة بصفر نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب عقب اجراء لقاءات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يومي الجمعة والسبت.

الجمعة:

أولمبي المدية - دفاع تاجنانت 1-1

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس 2-0

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر 0-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 3-1

السبت:

مولودية وهران - اتحاد البليدة 3 - 0

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 1 - 1

اتحاد الجزائر - نادي بارادو 2 - 1

وفاق سطيف - اتحاد الحراش 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية وهران 3 1

-- شباب قسنطينة 3 1

--. شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

--. اتحاد الجزائر 3 1

--. وفاق سطيف 3 1

7. أولمبي المدية 1 1

-- . دفاع تاجنانت 1 1

-- . شبيبة القبائل 1 1

-- شبيبة الساورة 1 1

11. اتحاد بسكرة 0 1

-- اتحاد بلعباس 0 1

-- نصر حسين داي 0 1

--اتحاد البليدة 0 1

-- نادي بارادو 0 1

-- اتحاد الحراش 0 1

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية