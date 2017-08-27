الفنزويليون يحتجون على العقوبات الاقتصادية الأمريكية

خرج الفنزويليون إلى الشوارع للاحتجاج على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية على بلادهم.

ونظم أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والحزب "الاشتراكي" الحاكم ، السبت ،مسيرة في العاصمة كاراكاس من ميدان "سينترال بلازا" فنزويلا إلى شارع "باسيو لوس بروسيرس" الذي يخلد أبطال الاستقلال الوطني في دول أمريكا اللاتينية.

واستنكر داريو فيفاس زعيم الحزب "الاشتراكي المتحد في" بيان متلفز ما اسماه ب"عدوان الحكومة الأمريكية" الأخير.

وحظر أمر تنفيذي جديد وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل على الديون والأسهم الجديدة التي أصدرتها الحكومة الفنزويلية , وشركة النفط الوطنية, كما حظر توزيعات الأرباح لحكومة فنزويلا.

وقال البيت الأبيض أثناء إعلان العقوبات إن هذه الإجراءات "أعدت بدقة لحرمان حكم مادورو من مصدر مهم للتمويل والحفاظ على حكمه غير المشروع".

وكانت فنزويلاقد بدات تدريبا عسكريا ضخما على مستوى البلاد بهدف "إعداد البلاد لخوض معركة حال تعرضها لغزو أجنبي، وجاء التدريب بعد تصريحات ترامب قال فيها إنه لا يستبعد "الخيار العسكري" في فنزويلا من أجل الإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو.

النصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات