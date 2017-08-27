تلمسان : حجز أزيد من 23 كلغ من الكيف المعالج

تمكن أعوان الجمارك بتلمسان من حجز5ر23 كلغ من الكيف المعالج و توقيف شخصين حسبما ورد هذا الأحد في بيان لخلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك لتلمسان.

وقد تمت العملية نهاية الأسبوع الفارط من طرف أعوان الفرق المتعددة المهام لسبدو والعريشة بعد ورود معلومات مكنت من حجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل خزان شاحنة إثر كمين تم نصبه لمراقبة الطريق الرابط بين سبدو و أولاد ميمون (ولاية تلمسان) وفق ذات المصدر.

ومكنت العملية من إيقاف مخالفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل بــ 5.210.000 دج فيما بلغت الغرامة الجمركية 52.100.000 دج كما أشير إليه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج