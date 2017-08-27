محليات 2017: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 30 أوت الى 13 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الاحد في بيان لها، أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية، ستبدأ يوم 30 أوت وتمتد الى غاية 13 سبتمبر.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 من أجل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى علم المواطنات والمواطنين أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستبدأ الاربعاء 30 أوت وتمتد الى غاية 13 سبتمبر 2017".

لهذا الغرض، تدعو الوزارة كل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم، علما أن عملية التسجيل ترفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الاقامة.

أما بالنسبة للمواطنين الذين غيروا مكان اقامتهم، فما عليهم الا أن يتقربوا من البلدية مقر الاقامة الجديد التي ستتكفل بكل اجراءات الشطب والتسجيل.

وتوضح وزارة الداخلية في الاخير أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع من الساعة 9 صباحا الى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة.

سحب الوثائق وايداع ملفات الترشح انطلق السبت وينتهي في الـ24 سبمبر

كما أعلنت وزارة الداخلية أن عملية سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وكذا الايداع بدأت السبت 26 أوت على مستوى المصالح المختصة بالولاية على أن تستمر العملية الى غاية 24 سبتمبر المقبل. وجاء في بيان الوزارة أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، من اجل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات أن سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وكذا الايداع يتم ابتداء من السبت 26 أوت على مستوى المصالح المختصة بالولاية".

وتتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح, استمارة المعلومات الشخصية، استمارة اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الاحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات.

ويتم تسليم هذه الوثائق بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة المترشحين ويجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يتضمن شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها،مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية وصورة شمسية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين بالخارج.

كما يتكون الملف أيضا من نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الاحرار، نسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويلحق بملف الترشح شهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الاحزاب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية (تحالف).

ويتم ايداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو اذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.

وتعلم وزارة الداخلية كل الراغبين في الترشح أن الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح تسلم كل ايام الاسبوع من الساعة 9 صباحا الى الساعة 16 و30 دقيقة ماعدا يوم الجمعة وينتهي أجل ايداع ملفات الترشح ستين يوما (60) كاملة من تاريخ الاقتراع أي يوم الاحد 24 سبتمبر على الساعة منتصف الليل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج