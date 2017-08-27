أويحيى يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

27/08/2017 - 08:38

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأحد  بالجزائر العاصمة الممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة  للدعم في ليبيا غسان سلامة الذي يقوم بزيارة عمل للجزائري حسبما جاء في بيان  لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن "المحادثات تمحورت حول الوضع في ليبيا وكذا الجهود المبذولة  من أجل تجسيد حل سياسي يهدف إلى الحفاظ  على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي بالإضافة تلاحم الشعب الشقيق والجار".

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

 

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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الجزائر, سياسة

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