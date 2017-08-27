ضبط أسلحة وذخيرة ببرج باجي مختار وتدمير ثلاث قنابل تقليدية بعين الدفلى

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت ببرج باجي مختار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 أوت 2017 ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية "مروج مخدرات ضبطت لديه كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 45,5 كيلوغرام وأوقفوا أيضا مهربين (02) وحجزوا 5792 وحدة من مختلف المشروبات بكل من سيدي بلعباس وتيارت، في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة،ثلاث دراجات نارية ومعدات تنقيب عن الذهب".

وعلى صعيد آخر، أحبط حراس السواحل بالغزوات بالناحية العسكرية الثانية "محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار و ورقلة والنعامة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج