وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقى 8 أشخاص حتفهم وأصيب 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب الحصيلة الواردة هذا الأحد من المديرية العامة للحماية المدنية.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلت خلال الفترة الممتدة بين الـ 26 و الـ27 أوت 2017 بولاية ورقلة وذلك بوفاة شخصين وإصابة 19 آخر بجروح على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالخط الرابط بين ولايتي أدرار والوادي بدائرة الحجيرة بالطريق الوطني رقم 03 .

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل انتشال جثث ضحايا متوفين غرقا بعدة ولايات من بينها جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات توفيت غرقا بالشاطئ ممنوع للسباحة واقع ببلدية عبد المالك رمضان بولاية مستغانم وطفل آخر يبلغ من العمر 11 سنة توفي غرقا بواد واقع ببلدية اولاد خلوف بولاية ميلة ومراهق يبلغ من العمر 18 سنة غرق بسد مائي يتواجد بالمكان المسمى أولاد يحي ببلدية ديرة ولاية البويرة .

ويذكر أن ذات المصالح قد قامت على اثر الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا بالعمل على امتصاص للمياه التي تسربت داخل المنازل السكنية وأيضا المنشآت العمومية بكل من ولاياتي قسنطينة والمسيلة دون أن تسجل أي خسائر بشرية.