بريد الجزائر ينفي تعطل موزعاته الآلية ويؤكد توفر السيولة المالية

نفى بريد الجزائر الأنباء التي ترددت عن تعطل موزعاته الآلية على المستوى الوطني ما صعب مهمة المواطنين من سحب أموالهم.

وقالت مديرة الإتصالات ببريد الجزائر نادية بترون في تصريح للقناة الاذاعية الأولى إن جميع الموزعات الآلية تعمل بصفة عادية دون تسجيل أي خلل تقني، مضيفة أن جميع المكاتب تلقت تعليمات بتوفير العنصر البشري و السيولة المالية لتسهيل مهمة الزبائن في سحب الأموال خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد حركية كبيرة على مستوى مكاتب البريد لتزامنها مع الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة.

ووصفت المتحدثة هذه الأنباء بأنها إشاعات تهدف زعزعة الثقة بين بريد الجزائر وزبائنه.