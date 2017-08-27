الألعاب الجامعية الصيفية 2017 / ألعاب القوى (3000 متر حواجز) : الجزائري مسعودي يحرز الميدالية برونزية

أضاف العداء الجزائري علي مسعودي، الميدالية البرونزية الثانية للجزائر، خلال الطبعة الـ 29 من الألعاب الأولمبية 2017،باحتلاله المركز الثالث لمنافسة 3000 متر موانع، هذا الأحد بتايبي، لحساب الجولة الخامسة المخصصة لألعاب القوى.

وحقق مسعودي (21 سنة) توقيت قدره (8 د: 37 ثا.17)، وراء الجنوب إفريقي موكوبان رانتسو الفريد (8 د: 36 ثا.25) والبطل العالمي الجديد البولوني،زليوسكي كريستيان (8 د: 35 ثا.88), و شارك 17 عداء في سباق 3000 متر موانع.

وخلال منافسات يوم السبت، أهدى العداء عبد الماليك لحولو، ثاني ميدالية للجزائر في ألعاب تايبي، وكانت بمعدن برونز في تخصص 400 متر حواجز.

فقد أنهى لحولو السباق في المرتبة الثالثة بزمن (49.30)، خلف شان شييه (تايبي) المتحصل على الفضة (49.05) و سانتوس اكينو جواندر (جمهورية الدومينطان)،المتوج بالذهب بزمن (48.65).

كما اهدت المصارعة الجزائرية امينة بلقاضي أول ميدالية للجزائر في الالعاب الجامعية الضيفية بحصولها على الفضية بعد انهزامها امام اليابانية نوشي ايمي في المنازلة النهائية لفئة اقل من 63 كيلوغرام لحساب منافسات الجيدو.