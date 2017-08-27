وفاة شخص واصابة طفل بجروح في إصطدام شاحنة ذات مقطورة بموقف للحافلات ببلدية عين الله بالعاصمة

لقي شخص حتفه بينما اصيب طفل بجروح بليغة خاصة على مستوى الاطراف السفلى اليوم الاحد في حادث مرور خطير نتج عن إنحراف شاحنة ذات مقطورة واصطدامها بموقف للحافلات على مستوى محول عين الله غرب العاصمة باتجاه زرالدة حسبما صرح به المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول صادق كمال .

وذكر المصدر لواج أن الحادث المأسوي الذي وقع في حدود الساعة 19 سا و04 دقائق على مستوى محول عين الله غرب العاصمة باتجاه زرالدة يعود إلى إنحراف شاحنة ذات مقطورة واصطدامها بأشخاص كانوا متواجدين بموقف للحافلات .

وأشار المصدر الى انه تم توجيه سائق الشاحنة ذات المقطورة وهو في حالة صدمة نحو مستشفى إسعد حساني بني مسوس لتلقي الإسعافات الأولية .

وتتواصل عملية الإنقاد لغاية اللحظة بموقع الحادث بتسخير 5 شاحنات تابعة للوحدة الإقليمية للحماية المدنية لولاية الجزائر و 6 سيارات إسعاف .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث .