رحـــلة إضـــافيــة للحــجــاج الجـــزائرييــن المتأخــرين هـــذا الاثـنيــن

أفضت مساعي السلطات العمومية لدى الخطوط الجوية السعودية بالرياض إلى تنظيم رحلة إضافية للحجاج الجزائريين المتأخرين تمت برمجتها هذا الاثنين 28 أوت حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الأشغال العمومية و النقل.

و أوضح البيان ذاته أن الرحلة تكون من الجزائر العاصمة من مطار هواري بومدين الدولي على الساعة 11 صباحا على متن طائرة من طراز بوينغ 777، و أن اقتناء التذاكر يتم على مستوى وكالة الخطوط الجوية السعودية بأولاد فايت"العاصمة".

إلى ذلك أعرب وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى عن امتنانه للجهود التي بذلتها البعثة الجزائرية بمكة المكرمة بكل فروعها وتشكيلاتها ولنجاحها في تأدية مهامها في هذا الموسم دعيا إياها إلى تحقيق ذلك في المشاعر المقدسة وذلك قبل يومين من بداية مناسك الحج.

من جهة أخرى كشف الوزير عيسى في تصريح له عقب جلسة عمل استمع فيها إلى تقارير رؤساء مختلف فروع البعثة بمكة المكرمة ، عن سبع حالات وفاة طبيعية بين الحجاج الجزائريين .

و في هذا الصدد أوضح الوزير أن 6 حالات من الوفيات ينتمون إلى بعثة الحجاج و حالة واحدة متأخرة عن العمرة ، و الوفاة طبيعية تعود إلى أمراض مزمنة.

المصدر: الإذاعــة الجزائرية