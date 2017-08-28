محليات 2017 : تنصيب اللجان الولائية والبلدية لمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع ملفات الترشح عبر معظم الادارات المحلية

باشرت السلطات المحلية في الاجراءات التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة بداية من تنصيب مختلف اللجان الولائية والبلدية لمرافقة العملية الانتخابية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل والشروع في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بدءا من هذا الاربعاء.

وفي هذا الصدد أكد والي ولاية عنابة للاذاعة الوطنية أنه تم تنصيب جهاز تنظيمي خاص بالعملية الإنتخابية على مستوى جميع البلديات و ذلك بفتح عملية الشطب و التسجيل الخاص بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية".

و أضاف والي ولاية عنابة أنه تم إصدار قرار ولائي يتضمن إنشاء اللجان الإدارية الإنتخابية تحت إشراف القضاة و كذا إصدار القرار الولائي المتضمن تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير المادي و البشري للإنتخابات المحلية، فضلا عن فتح خلية على مستوى الولاية الخاصة بعملية سحب و إيداع ملفات الترشح في حين تم سحب كل الوثائق المتعلقة بإيداع الترشيحات، مشيرا إلى أن مصالحه أنهت عملية سحب كل الوثائق والاستمارات اللمتعلقة بإيداع الترشيحات من المطبعة الرسمية.

من جهته أكد والي ولاية تيسمسيلت عبد القادرؤ بن مسعود أنه ومباشرة بعد قيام رئيس الجمهورية بإستدعاء الهيئة الناخبة ، تم تشكيل خلية ولائية و توفير كل الوسائل المادية و البشرية" تحسبا للاستحقاق المقبل

أما بالولايات المنتدبة بالجنوب و التي تخوض تجربة الإنتخابات المحلية لأول مرة، فأوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمنيعة أحمد دحماني "إن كل الإجراءات قائمة على قدم و ساق وسنكون في الموعد".

يذكر أن وزارة الداخلية والجماعت المحلية والتهيئة العمرانية قد أعلنت أن الشروع في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم تنطلق هذا الاربعاء الموافق لـ 30 أوت وتنتهي في الـ 13 سبتمبر الداخل ، فيما أكدت أن عملية سحب الوثائق الخاصة بالترشيحات وإيداع الملفات انطلقت في الـ 26 من أوت الجاري على أن تنتهي في الـ 24 سبتمبر المقبل.

ولا زال أمام الادارة المحلية في كل ولايات الوطن مدة ثلاتة أشهر لتنظيم العملية الانتخابية قبل تاريخ الاقتراع المقرر في الـ 23 نوفمبر المقبل.

المصدر:الإذاعة الجزائرية