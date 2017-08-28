تصفيات مونديال روسيا : الخضـر يشرعون في تربـص بمركز سيدي موسى تحسبا لمواجهتي زامبــيا

يشرع المنتخب الوطني لكرة القدم، هذا الاثنين، في تربص تحضيري بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ، تحسبا لمواجهتي منتخب زامبيا ذهابا وإيابا يومي 2 و5 سبتمبر، قبل السفر نحو لوزاكا يوم الخميس 31 أوت الجاري، لحساب الجولتين الـ3 و4 من تصفيات مونديال روسيا 2018.

واستدعى الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، الجمعة، 23 لاعبا لهاتين المواجهتين أغلبهم من العناصر المحترفة في البطولات الأوروبية، ماعدا 3 عناصر محلية ستكون دون شك أول الملتحقين بمعسكر سيدي موسى اليوم الاثنين، ليتولى بعدها التحاق المحترفين سب مواعيد رحلاتهم من مختلف المطارات الأوروبية

و تميزت قائمة "الخضر" بالاستدعاء الأول للاعب نادي سوشو (الرابطة الفرنسية الثانية) سفيان دهام وعودة آدم وناس المهاجم الجديد لنادي نابولي (الدرجة الأولى الإيطالية)، الذي يعود للمنتخب بعد أول و آخر استدعاء له في شهر نوفمبر 2016 بمناسبة مقابلة نيجيريا في مدينة أيو برسم الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المرتقب أن يصل جل اللاعبين المعنيين بمبارتي زامبيا، الاثنين، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم في مختلف البطولات الأوربية .

وتعرّض الحارس الدولي الجزائري "رايس مبولحي"، لإصابة عضلية في المباراة التي انهزم فريقه ران بنتيجة 3-2، ضد تولوز.

ومن شأن إصابة مبولحي أن تخلط أوراق الناخب الوطني “لوكاس ألكاراز”، الذي ينتظر وصول الحارس الجزائري اليوم للتربص التحضيري في” سيدي موسى”، من أجل الحسم في أمر مشاركته ضد منتخب زامبيا يوم 02 سبتمبر المقبل في لوزاكا و يوم 05 سبتمبر في حملاوي بقسنطينة.

ويذكر أن الناخب الوطني استدعى كل من : عبد القادر صالحيحارس شباب بلوزداد و مهدي جيانينحارس كليرمون فوت رفقة مبولحي تحضيرا لمباراة زامبيا.

وينتظر المدرب الوطني، الإسباني، لوكاس ألكاراز ومساعدوه التحاق اللاعبين المعنيين بهاتين المواجهتين في مركز سيدي موسى، بعدما ضبطوا جميع الترتيبات الخاصة بهمها مبكرا، لكونهما مقابلتين حاسمتين وستقرران مصير الخضر فيما تبقى من مشوار الطريق نحو وروسيا.

و تتواجد الجزائر في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة رفقة زامبيا بعد تعادل (داخل الديار أمام الكاميرون 1-1) و خسارة (خلال تنقل ضد نيجيريا 1-3), بينما تسيطر نيجيريا على الصدارة بمجموع 6 نقاط متبوعة بالكاميرون (نقطتان). و يتاهل صاحب المركز الاول لمونديال روسيا 2018.

القائمة الكاملة للاعبي الخضر:

حراسة المرمى : رايس مبولحي (رين - فرنسا)، عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، مهدي جيانين (كليرمون فوت – فرنسا)

الدفاع : فوزي غولام (نابولي - إيطاليا)، براهيم بدبودة (مولودية الجزائر)، يوسف عطال (كورتري - بلجيكا)، رامي بن سبعيني (رين - فرنسا)، كارل مجاني (ترابزون سبور - تركيا)، عيسى ماندي (ريال بتيس - إسبانيا)،إلياس حساني (شيرنو مور فارنا - بلغاريا).

وسط الميدان : عبد الرؤوف بن غيث (اتحاد الجزائر)، عدلان قديورة (ميدلزبروه - انجلترا)، نبيل بن طالب (شالك 04 - ألمانيا)، سفير تايدر (بولونيا - إيطاليا)، سفيان دهام (سوشو – فرنسا).

الهجوم : هلال سوداني (دينامو زغرب - كرواتيا)، ياسين براهيمي (بورتو - البرتغال)، رياض محرز (ليستر سيتي - انجلترا)، آدم وناس ( نابولي - إيطاليا)، سفيان هني(أندرلخت - بلجيكا)، رشيد غزال (موناكو - فرنسا)، إسلام سليماني (ليستر سيتي - إنجلترا)، إدريس سعدي (ستراسبورغ – فرنسا).

اللاعبان الشباب المدعوين : كمال بلعربي (اتحاد الحراش)، أسامة درفلو (اتحاد الجزائر).

المصدر : الإذاعة الجزائرية