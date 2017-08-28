الفنان جمال علام للثقافية .. أنــا بخيــر وأتمــاثـل للشـــفــاء

طمأن مطرب الاغنية الامازيغية جمال علام معجبيه بشأن وضعه الصحي، مؤكدا في تصريح للإذاعة للثقافية أنه يتماثل للشفاء بإذن الله كما عبر عن سعادته الكبيرة بالعناية التي حظى بها من طرف وزارة الثقافة خاصة بعد زيارة الوزير عز الدين ميهوبي .

وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد قام بزيارة المطرب الموجود في فترة نقاهة بمنزله بعد تلقيه لعلاج مكثف بالخارج.

واطمأن الوزير على صحة الفنان و نقل له تعاطف و تضامن الحكومة معه حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن اللقاء جرى في جو حميمي لا سيما و أن جمال علام استعاد صحته.

وذكرت ممثلة الولاية كهينة تواتي أن الحديث دار أيضا حول المشاريع الفنية و الثقافية لهذا الفنان خصوصا في مجال الكتابة و إنهاء كتابه الذي بصدد انجازه.

وفي هذا الصدد ميهوبي تضامن دائرته الوزارية و الحكومة مع مبادرات الفنان و دعمه بالمساعدة اللازمة ي حسب السيدة كهينة.

وكان الفنان جمال علام الذي تخرج من معهد الموسيقى ببجاية غداة الاستقلال مشوارا فنيا طويلا سواء بداخل البلاد أو خارجها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية