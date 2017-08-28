الأمين العام الأممي غوتيريس في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لأول مرة منذ تعيينه

يشرع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في زيارة لقطاع غزة أين سيزور غوتيريش مبنى تابع للأمم المتحدة في القطاع، كما انه سيعقد مؤتمر صحفي في مدرسة حلب الابتدائية المشتركة لمدرسة بنات بيت لاهيا الإعدادية في شمال غزة.

تجدر الاشارة الى ان هذه هى المرة الاولى التى يتمكن فيها الامين العام للامم المتحدة غوتيريش من زيارة قطاع غزة منذ تعيينه كأمين عام للأمم المتحدة.

وسيبحث غوتيريش مع الرئيس عباس أزمة الكهرباء بغزة، والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، قبل أن يزور قطاع غزة للإطلاع على الأوضاع فيها، دون أن يعقد لقاءات مع قيادات حماس، وفتح قضية الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة بغزة.

في ختام زيارته إلى القطاع يتوقع وصول غوتيريس إلى مستوطنات غلاف غزة والتقاء سكان المنطقة. كما يتوقع أن يلتقي ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم نائب رئيس الأركان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية و"منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وكالات