القضــاء على إرهـــابي بعــن الدفلــى واسترجــاع كلاشنيكوف وذخيرة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي صباح هذا الاثنين من القضاء على إرهابي ببلدية الماين بعين الدفلى واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ، فيما استرجعت مسدسا آليا في عملية أخرى بولاية البليدة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه " وفي إطار مكافحة الارهاب وعلى إثر عملية بحث و تمشيط ببلديةالماين ولاية عين الدفلى/ن.ع1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 28 أوت 2017، على إرهابي وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة"

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الشعبي الوطني بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قرزام/ن.ع6، 13 مهربا وضبطت شاحنة و 5 مركبات رباعة الدفع و4.07 طن من المواد الغذائية و6850 لترا من الوقود.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة/ن.ع5، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخص كانوا على متن ثارب تقليدي الصنع ، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاحرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وتلمسان وورقلة حسب المصدر ذاته.

المصدر : الإذاعة الجزائرية