إحصاء أكثر من 500 حالة إختفاء قسري للصحراويين

تحصي الصحراء الغربية أكثر من 500 حالة إختفاء قسري لناشطين سياسيين ومناضلين وطلبة تم اختطافهم من قبل الإحتلال المغربي حسب ما كشف عنه الناشط الحقوقي الصحراوي محمد حالي في اليوم العالمي لمكافحة الاختفاء القسري.

وأضاف حالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الإختفاء القسري لا يزال يمارس من قبل النظام المغربي منذ أن وطأت قدماه التراب الصحراوي في 1975 على حد تعبيره.

وأوضح الناشط الصحراوي أنه تم إحصاء نحو 525 مفقودا صحراويا اختطفتهم القوات المغربية منذ دخولها التراب الصحراوي في 1975، مشيرا إلى أن أهالي هؤلاء المفقودين يجهلون مكان تواجدهم ويجهلون حتى مصيرهم.

واشار المتحدث ذاته إلى أن برنامج الإنصاف والمصالحة الذي اعتمده العاهل المغربي الحالي محمد السادس في بداية حكمه أثبت عدم جدواه لأنه لم يجب على جملة من الأسئلة التي كانت مطروحة من قبل الشعب الصحراوي وأهمها الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين.

المصدر:الإذاعة الجزائرية