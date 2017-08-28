القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،صباح هذا الاثنين بعد عملية بحث وتمشيط ببلدية الماين، ولاية عين الدفلى، من القضاء على ارهابي وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مكافحة الارهاب وعلى اثر عملية بحث وتمشيط ببلدية الماين ولاية عين الدفلى (الناحية العسكرية الاولى) قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على ارهابي وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة".

وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) "13مهربا وضبطت شاحنة وخمس (05) مركبات رباعية الدفع و4,07 طن من المواد الغذائية و6850 لتر من الوقود".

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة) "محاولة هجرة غير شرعية ل 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع،في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشاروتلمسان وورقلة".