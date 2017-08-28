الألعاب الجامعية الصيفية 2017 / ألعاب القوى:الجزائريان تريكي وبلبشير يفوزان بالميدالية الفضية

أحرز الجزائريان ياسر محمد الطاهر تريكي ومحمد بلبشير ميداليتين فضيتين بتايبي في إطار الطبعة الـ29 للألعاب الجامعية العالمية 2017 التي تتواصل إلى غاية الـ30 اوت.

وفاز تريكي بالمرتبة الثانية في سياق القفز الطويل حيث حقق قفزة بـ 7.96 متر في المحاولة الثانية بعد أن سجل في الأولى قفزة بـ 7.56 متر, الرابعة بـ 7.68 متر والخامسة بـ 7.71 (النتيجة التي سمحت له بالتأهل إلى النهائي).

ورجعت الميدالية الذهبية إلى التشيكي جوسكا راديك (8.02 متر), في الوقت الذي عادت فيه الميدالية البرونزية إلى الفرنسي مايو رايهو (7.91 متر).

من جهته حقق مواطنه محمد بلبشير في وقت سابق الميدالية الفضية في سباق 800 متر بتوقيت 1د 46ثا 73ج بينما عاد الذهب إلى المكسيكي لوبيز ألفاراز (1د 46ثا 06ج) أما البرونز فكان من نصيب الفرنسي ليسين أيميريك (1د 47ثا 18ج).

وبحساب التتويجين لنهار اليوم ،تكون الجزائر قد أنهت الطبعة الـ29 للألعاب الجامعية العالمية 2017،بخمس ميداليات (3 فضيات وبرونزيتين) من بينها أربع حققت في ألعاب القوى.

وكانت أول ميدالية للجزائر من نصيب المصارعة أمينة بلقادي في الجيدو في فئة أقل من 63 كلغ قبل أن يتكمن مواطنيها في ألعاب القوى بإضافة أربع ميداليات.

وأحرز كل من عبد المالك لحولو وعلي مسعود ميداليتان برونزيتان في 400 متر حواجز و3000 متر موانع على التوالي.

وشاركت الجزائر في هذه المنافسة بـ 32 رياضي في ثلاثة رياضات, ويتعلق الامر بألعاب القوى, الجيدو والسباحة.