طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن: تصفية حوالي 8 آلاف ملف من قطاع التربية كانت قيد الانتظار

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد أن حوالي 8.000 ملف لموظفي قطاع التربية الوطنية كانوا قد أداعوا طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن قبل تاريخ الـ 31 ديسمبر2016 قد تم الإنتهاء من معالجتها أمس الأحد وسيبلغ أصحابها بتصفية معاشاتهم خلال الايام المقبلة، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لهذه الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أن الامر يتعلق ب"حوالي ثمانية آلاف (8.000) ملف موزع على 12 ولاية، سيتلقى المعنيون تبليغ تصفية معاشاتهم خلال الأيام المقبلة من قبل مصالح الصندوق الوطني للتقاعد،والتي سخرت كافة الوسائل البشرية والمادية الضرورية قصد استكمال هذه العملية".

وفي هذا السياق،يعلم الصندوق الوطني للتقاعد بأن "عملية معالجة آخر ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن التي تم ايداعها من طرف موظفي قطاع التربية قبل تاريخ الـ 31 ديسمبر 2016، باعتباره آخر أجل قبل دخول حيز التنفيذ القانون رقم 16-15 المؤرخ في الـ 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 12/83 المؤرخ في الـ 2 جويلية سنة 1983، قد تم الانتهاء من تصفيتها مساء أمس الاحد الـ 27 أوت 2017 على مستوى الوكالات المحلية للصندوق".

وأكد الصندوق أن هذه الملفات كانت "قيد الانتظار لأسباب تتعلق أساسا باستكمال الاجراءات والوثائق الادارية غير المستكملة".