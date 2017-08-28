ملاكمة/مونديال 2017: اقصاء فليسي /52 كلغ/ و بن بعزيز /60 كلغ/ في الدور ثمن النهائي

أقصي الملاكمان الجزائريان محمد فليسي (52 كلغ) و رضا بن بعزيز (60 كلغ) من منافسات الدور ثمن نهائي للطبعة 19 للبطولة العالمية للملاكمة (اكابر) الجارية بهامبورغ الالمانية (25 اغسطس الى 2 سبتمبر2017).

و انهزم فليسي, صاحب برونزية مونديال 2015 بالدوحة (قطر), أمام الهندي بيس كافيندر (3-2) و هو ملاكم يبلغ من العمر 22 سنة يشارك لأول مرة في نهائيات بطولة دولية بعد أن توج في الطبعة الأخيرة لبطولة أسيا.

من جهته انهزم رضا بن بعزيز (60 كلغ) من منافسات الدور ثمن النهائي أمام الأسترالي لويس كابريرا (5-0) و هي نتيجة تعكس بشكل واضح تفوق منافسه الذي احتل المرتبة ال9 في مونديال 2015 بالدوحة (قطر).

و يأتي هذا الاقصاء بعد اقصاء محمد يسين توارغ (49 كلغ) في الدور الاول إثر انهزامه على يد الاسترالي اليكس وين وود (2 -3).

شاركت الجزائر في بطولة العالم في هامبورغ بثلاثة ملاكمين.

و يشارك في الطبعة الـ 19 من بطولة العالم للملاكمة (أكابر) 279 ملاكم يمثلون 85 بلدا من بينهم الجزائر, و التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 2 سبتمبر بمدينة هامبورغ (ألمانيا).