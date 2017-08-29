اجتماع عاجل لمجلس الأمن هذا الثلاثاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا حول كوريا الشمالية بعد ظهر هذا الثلاثاء في نيويوركي بناء على طلب طوكيو وواشنطن بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية" وفق ما قال الرئيس الياباني .

وقال آبي في طوكيو اثر مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي "علينا فورا عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية".

وحسب رئيس الوزراء الياباني فإن ترامب جدد "الالتزام القوي للولايات المتحدة بنسبة 100 بالمائة إلى جانب حليفتها اليابان بعد هذا "التهديد غير المسبوق".

كما شدد على أهمية دور الصين وروسيا في دفع كوريا الشمالية على "تغيير سياستها".