دعوة المواطنين إلى عدم رمي بقايا الاضاحي في قنوات الصرف الصحي تفاديا لحدوث فيضانات

يسجل الديوان الوطني للتطهير ومع كل عيد أضحى حالات إنسداد في قنوات الصرف الصحي جراء رمي المواطنين لبقايا الأضاحي مما يؤدي إلى حدوث فيضانات وإنتشار الروائح الكريهة.

هذا وقد وجه رئيس دائرة تسيير شبكة التطهير صالح لحلاح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نداء إلى المواطنين " بضرورة التحلي بالسلوك الحضاري وعدم رمي بقايا الأضاحي في قنوات الصرف الصحي والتي تسيء إلى أنظمة الصرف الصحي مما يؤثر على الصحة العمومية خاصة وأننا في فصل الصيف".

كما أطلق الديوان الوطني للتطهير حملة إعلامية بمناسبة العيد تحت شعار "حافظوا على شبكات التطهير" لتحسيس المواطنين بالمشاكل المحتمل حدوثها من خلال رمي فضلات الأضاحي داخل بالوعات الصرف الصحي وقد تم تسجيل إنخفاض في عدد المواطنين الذين يرمون فضلات أضاحيهم في البالوعات ذلك بفضل الحملات التحسيسية سواء الميدانية أو الإعلامية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية