حوادث المرور : وفاة 39 شخصا وإصابة أزيد من 1900 آخرين خلال أسبوع

لقي 39 شخصا مصرعهم وأصيب 1983 آخرين بجروح متفاوتة في 1494 حادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 20 و الـ 26 أوت الجاري عبر العديد من مناطق البلاد، حسب حصيلة كشفت عنها هذا الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولايــة البويرة بوفاة 4 أشخاص وجرح 49 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفـائية على إثـر وقوع 34 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2581 تدخل سمح بإخــماد 1979 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وفيمـا يخص العمليات المختلفة، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4963 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4396 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.