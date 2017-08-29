مراجعة مخططات التهيئة السياحية بغرب و وسط شطايبي بعنابة

صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري اليوم الثلاثاء بعنابة بأن مخططات التهيئة السياحية لغرب و وسط شطايبي المرشحة لاحتضان مشاريع استثمارية سياحية ستخضع للمراجعة.

وأوضح الوزير لدى زيارته لبلدية شطايبي غرب عنابة بأنه سيشرع في عملية مراجعة حدود المحيطات مع ترسيم الأملاك العمومية والخاصة .

وفي هذا السياق أكد السيد مرموري بأن مخططات التهيئة السياحية بغرب شطايبي (326 هكتار) ووسط شطايبي (341 هكتار) ستسمح بـاستدراك التأخر المسجل في انطلاق المشاريع التي سيتم تجسيدها ضمن مخططات التهيئة السياحية.

واستناد للشروح المقدمة فإن غرب شطايبي يتربع على 326 هكتار وسيحتضن في إطار مخططات التهيئة السياحية عديد هياكل الاستقبال بمجموع 1254 سرير منها نزل مصنف بـ4 نجوم كما سيحتضن أقطابا للتنشيط وفضاءات للإطعام .

وأعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية أيضا عن الشروع قريبا في عملية إعادة تأهيل سلسلة من الفنادق من بينها سيبوس بعنابة ومرمورة بقالمة والمرجان بالقالة بولاية الطارف مشيرا إلى أن عمليات التهيئة والتأهيل هذه تندرج في إطار عصرنة منشآت وهياكل الاستقبال وترقية السياحة.

إثرها توجه السيد مرموري إلى منطقة واد لغنم حيث اطلع على مدى تقدم ورشة أشغال إنجاز مخيم عائلي بلغت وتيرة أشغاله 30 بالمائة ومرشح لأن يتم استلامه العام 2018 وهو المخيم المصمم ليضم 220 شاليهات خشبية بمجموع 880 سريرا مزود بعديد التجهيزات.

كما تفقد الوزير ورشة إنجاز فندق خاص بسيدي براهيم بمدخل عنابة حيث ثمن بالمناسبة الجهود المبذولة لتجسيد مثل هذه المشاريع داعيا إلى ضرورة ترقية السياحة المحلية من حيث "ّنوعية الخدمات وتنافسية الأسعار .

وحسب الشروح المقدمة فإن هذه المنشأة الفندقية التي تطلبت استثمارا بقيمة 912 مليون د.ج تقدمت وتيرة أشغالها حاليا بنسبة 90 بالمائة.

وبسيرايدي و بنزل المنتزه دشن الوزير معرضا للصناعة التقليدية والحرف أبرز مختلف جوانب الإبداع لهذه المنطقة .

وتضم ولاية عنابة مجموع 45 مؤسسة فندقية بطاقة استقبال بـ4700 سرير سمحت باستحداث 1247 منصب عمل .

وبدخول 45 منشأة استقبال جاري إنجازها بعنابة سترتفع طاقة الاستقبال إلى 15 ألف سرير إضافة إلى عديد أقطاب الترفيه والتسلية .

وسيواصل وزير السياحة والصناعة التقليدية زيارته بتفقد فندقي كل من صبري وشيراطون بالإضافة إلى شاطئ رزقي رشيد الذي يعرف أشغال صيانة وتهيئة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية