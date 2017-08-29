وزارة التجارة تنفي وجود منتوج لعطر سام في السوق

أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن النتائج الأولية للتحقيق الذي قامت به للتأكد من صحة المعلومات التي تفيد بوجود عطر سام مستورد في السوق تفيد بعدم وجود هذا المنتوج في السوق الجزائرية.

و أوضحت الوزارة في بيان لها انه تبعا للمعلومات المتداولة في بعض القنوات التلفزيونية العربية و شبكات التواصل الاجتماعي مفادها وجود خطر ناتج عن استعمال عطر يحمل العلامة رولاكسي و مسوق في بعض

البلدان العربية مثل مصر و المغرب و اليمن...الخ قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق للتأكد من صحة هذه المعلومات.

كما اشار البيان ذاته إلى أن الوزارة تعلم جميع المواطنين بان استيراد العطور يخضع لرخصة مسبقة تسلم من طرف مصالحها حيث لم يتم تسليم اي رخصة لهذه العلامة.

و تابع ذات المصدر أن النتائج الأولية للتحقيق بينت عدم وجود هذا المنتوج على مستوى السوق الوطنية داعية بذات المناسبة كافة الموطنين لإبلاغ مصالحها للرقابة عن كل معلومة تخص هذا المنتوج.

و خلصت الوزارة في الأخير إلى التأكيد بان التحقيقات المفتوحة بشان هذا المنتوج تبقى متواصلة أين سيتم إعلام الرأي العام بالنتائج النهائية في الوقت المناسب.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية