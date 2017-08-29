كرة القدم :زامبيا-الجزائر:وفد الاتحادية الجزائرية يصل إلى لوزاكا

وصل وفد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يقوده مدير المنتخبات الوطني حكيم مدان، اليوم الثلاثاء إلى لوزاكا، لتحضير إقامة الفريق الوطني بالعاصمة الزامبية، بمناسبة لمقابلة الجزائر ضد زامبيا، المقرر يوم السبت القادم، لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2018، حسبما أكدته الفاف.

و استقبل وفد الاتحادية المتكون من مدان، كمدير المنتخب الوطني، يوسف اوزنالي، طبيب بيطري و فريد نمري، رئيس مطبخ الخضر، من قبل المكلف بالعلاقات الدبلوماسية الجزائرية في لوزاكا، لوناس تعزيبت،حسب نفس المصدر.

و انطلق الوفد في تأدية مهامه، من بينها تحضير وصول عناصر المنتخب الوطني، المنتظر يوم الخميس و تفاصيل أخرى هامة، حسبما أوضحه الموقع الرسمي لـ الفاف.

و يواصل زملاء رياض محرز استعدادهم إلى غاية يوم الخميس، قبل التوجه الي لوزاكا، عبر طائرة خاصة عند الساعة 00ر11، حيث برمج التقني الإسباني حصتين تدريبيتين هناك، واحدة عشية اللقاء بملعب هيروس بلوزاكا، الذي سيحتضن المباراة يوم السبت على الساعة 00ر14 بالتوقيت الجزائري.

و يستقبل الخضر فريق "الشيبولوبولو" يوم الثلاثاء 5 سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة (45ر20 سا)، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع زامبيا بعد جولتين. ويتصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقا على المنتخب الكاميرون الذي يتواجد في مركز الوصافة برصيد نقطتين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية