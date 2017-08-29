الأمم المتحدة تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا فوق اليابان

أدانت الأمم المتحدة اليوم قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي جديد حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم أن هذا العمل يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية إلى إيجاد حيز للحواري معتبرا إياه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

ودعا البيان حكومة كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال. مشيرا إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية طالبت اليومي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة.

فيما أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الجديد.

و اضاف أن أساليب التهديد وزعزعة الاستقرار ستزيد من عزلة النظام الكوري الشمالي إقليميا ودوليا مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية