بريطانيا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث العنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمة

طالبت بريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لبحث تصاعد العنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمة بولاية راخين في ميانمار.

وفي هذا الشأن قال ماثيو رايكروفت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بشأن أعمال العنف التي تشهدها ولاية راخين بميانمار.

وأضاف رايكروفت "نحتاج لمواجهة قضايا طويلة الأمد في راخين".. حاثا جميع الأطراف المعنية في ميانمار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب في وقت سابق اليوم عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين في عمليات أمنية بولاية راخين.. مؤكدا أهمية معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومسؤولية حكومة ميانمار في توفير الأمن والمساعدة لمن هم بحاجة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الروهينغي الأوروبي ومقره جنيف قد أكد مقتل نحو ثلاثة آلاف مسلم من أقلية الروهينغيا بالولاية ذاتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنيران جيش ميانمار وتشريد أكثر من 100 ألف مسلم.

المصدر: وكالات