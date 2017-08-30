تصفيات كأس العالم 2018 (الجولة الثالثة): المنتخب الجزائري في مهمة معقدة أمام زامبيا

يواجه الفريق الوطني الجزائري خطر الخروج المبكر من المنافسة في حال تعثره أمام زامبيا يوم السبت بلوزاكا برسم الجولة الثالثة من التصفيات ، في حين يخوض منتخبا مصر وتونس لكرة القدم الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا في وضع مثالي.

يتنقل المنتخب المصري إلى كمبالا لمواجهة أوغندا ضمن المجموعة الخامسة وتستضيف تونس الكونغو الديموقراطية وليبيا مع مضيفتها غينيا في المجموعة الأولي وتحل الجزائر ضيفة على زامبيا في الثانية ويستقبل المغرب مالي في الثالثة.في المجموعة الخامسة يتعين على مصر المتصدرة (6 نقاط) العودة من كمبالا ولو بنقطة واحدة كي تعزز وضعها قبل استقبال مطاردتها أوغندا (4 نقاط) في الجولة الرابعة في حين تلتقي غانا (نقطة واحدة) مع الكونغو (لا شيء).

واعتبر مدرب مصر كوبر أن المواجهتين التاليتين ضد أوغندا مصيريتاني وقال قبل المغادرة إلى كمبالا "لا توجد مباراة سهلة. لعبنا أمام أوغندا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالغابوني ورغم فوزنا عليهم بهدف عبدالله السعيد (1-صفر) الا أن المباراة كانت صعبة ومعقدة لكني أثق بجميع اللاعبين".

وفي المجموعة الأولى يتوقف تأهل تونس (6 نقاط) على نتيجة مباراتها مع الكونغو الديموقراطية المتصدرة بفارق الأهدافي وهي بحاجة إلى الفوز دون سواه كي تستطيع خوض الجولة الرابعة في كينشاسا بمعنويات مرتفعة.

ويعتمد المدرب الجديد نبيل معلول على تشكيلة من الخبراء في الدفاعي رغم أنه سيفتقد إلى بلال العيفة الذي أصيب خلال المعسكري وأيضاً في الهجوم مع تغييرات واضحة في خط الوسط حيث استدعى عدداً من اللاعبين الجدد للعب إلى جانب الفرجاني ساسي ومحمد أمين بن عمر.

وفي المجموعة الثانية وعلى غرار ابياهي أكد الاسباني لوكاس ألكاريز ورغم تخلف الجزائر بفارق خمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة "أنا واثق بالمطلق من أننا سنتأهل اذا فزنا على زامبيا ذهاباً واياباً".

واستدعى ألكاريز تشكيلة تضم جميع أو معظم اللاعبين الذين تألقوا في مونديال 2014 البرازيلي لكنهم لم يستطيعوا المحافظة على نفس المستوى في أمم أفريقيا 2014

وأضاف "المدربون يذهبون ويأتون. علينا أن نعدل وضعنا وأن نقدم ما هو متوقع منا".

بدوره اعتبر المدرب البلجيكي هوغ بروس الذي قاد الكاميرون إلى احراز كأس أمم أفريقيا 2017 على حساب مصر (1-2) بتشكيلة شابة أن أبطال أفريقيا بحاجة إلى أربع نقاط على الأقل من مباراتيهما مع نيجيريا بطلة أفريقيا 2013.

وتتصدر نيجيريا ترتيب "مجموعة الموت" بست نقاط مقابل نقطتين للكاميرون ونقطة واحدة لكل من زامبيا والجزائر.

وفي المجموعة الثالثة وضع المغرب نفسه في موقف حرج من خلال تعادلين سلبيين مع مضيفته الغابون وضيفته ساحل العاج التي تتصدر بأربع نقاط.

ويتعين على منتخب "أسود الأطلس" عدم التفريط بأي نقطة من مواجهتي مالي لاستعادة الأمل شرط أن تتعثر كوت ديفوار بطلة أفريقيا 2015 مرة واحدة على الأقل.

وفي الرابعة تتواجه السنغال الثالثة (3 نقاط) مع بوركينا فاسو المتصدرة (4 نقاط) والرأس الأخضر الأخيرة (دون نقاط) مع جنوب أفريقيا الثانية بفارق الأهداف عن المتصدرة (4 نقاط).

وهاب مبولحي جاهز للمواجهة المزدوجة ضد زامبيا

سيكون حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رايس وهاب مبولحي الذي كان يعاني من اصابة خفيفة عل مستوى الركبة جاهزا للمواجهة المزدوجة للنخبة الوطنية ضدّ منتخب زامبيا المقررة ليومي 2 و 5

سبتمبر المقبل لحساب على التوالي الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات مونديال روسيا 2018 .

وبينت الفحوصات الطبية المعمقة التي آجراها اللاعب امس الثلاثاء في عيادة طبية متخصصة بمدينة البليدة انّ اللاعب لا يعاني من أي اصابة خطيرة الامر الذي اكّده الطبيب الفدرالي للمنتخب الوطني الدكتور علي يقداح باعلانه أنّ اللاعب جاهز للعب" حسب ما اوضحته الاتحادية "مشيرة الي " أنّ حامي عرين نادي رين (الرابطة الفرنسية الاولى) قد استفاد امس الثلاثاء من راحة.

ومعلوم انّ مبولحي كان قد تعرّض يوم السبت المنصرم في اول مشاركة له مع فريقه رين ضدّ نادي تولوز. وبالإضافة الى الحارس الاول للمنتخب الوطنيي غاب لاعبان اثنان عن الحصة التدريبية للمنتخب امس الثلاثاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى و يتعلق الامر بكلّ من المدافع فوزي غولام و لاعب وسط الميدان عدلان قديورة.

تعيين الحكم الانغولي مارتان دي كارفالهو لإدارة لقاء زامبيا/ الجزائر في لوزاكا

سيدير الحكم الدولي الانغولي هيلدر مارتان دي كارفالهو المقابلة التي يستقبل فيها منتخب زامبيا بلوزاكا نظيره الجزائري يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة ال00ر14سا بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2018 (المجموعة ب) حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الدولية لكرة القدم(فيفا) اليوم الأربعاء.

وسيدير هذه المقابلة الحكم الرئيسي الانغولي دي كارفالهو بمساعدة مواطنيه ايفانيلدو ميايرل دو سونش لوباز و جوليو غونكالف دا سيلفا ليموس. أما الحكم الرابع فهو جوا امادو غوما (انغولا).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية