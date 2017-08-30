أكثر من 1300 شرطي يستفيدون من تكوين في لغة الإشارة

استفاد أكثر 1300 شرطي من تكوين في لغة الإشارة قصد التواصل مع المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من فئة الصم البكم والإرتقاء بمستوى الجودة والشمولية في تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع

و حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن العملية التي نظمت بالتنسيق مع مديريات النشاط الإجتماعي ل 48 ولاية من الوطن تدخل في إطار السياسة التكوينية الجديدة التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني حيث استهدفت هذه الدورة التكوينية في لغة الإشارة 1340 شرطي خاصة المكلفين بالإستقبال على مستوى مقرات الأمن الولائي والدوائر والأمن الحضري.

وقد أثبتت هذه العملية -التي لازالت متواصلة لتكوين مختلف أفراد الشرطة العملياتية بالوحدات الميدانية -نجاعتها في التواصل مع فئة الصم البكم التي كانت في أمس الحاجة إليها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المبادرة تأتي تكملة للمبادرات الجوارية وتلك الموجهة لفائدة المجتمع المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي تركز أساسا على السبل الكفيلة بتحسين خدمة جميع شرائح المجتمع بما فيها فئة ذوي الإحتياجات الخاصة التي يوليها الجهاز أهمية خاصة قصد تسهيل التواصل معها.

تسخير أكثر من 150 ألف شرطي عبر الوطن بمناسبة عيد الأضحى و الدخول المدرسي

من جانب آخر سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا أمنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي من خلال تسخير أكثر من 150 ألف شرطي من مختلف الرتب بما فيها العنصر النسوي عبر التراب الوطني.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان ظروف أمنية مريحة بهذه المناسبة نظرا لما تشهده من حركية كبيرة للمواطنين والمركبات وكذا ضمان دخول اجتماعي ناجح على غرار السنوات الماضية حيث سيقوم جهاز الشرطة بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لتأمين الأسوق والمراكز التجارية الكبرى وأماكن العبادة ومحطات المسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة ومحطات الميترو والتراموي والمصاعد الهوائية والموانىء والمطارات والمقابر ومراكز التسلية والترفيه.

وسيستعين رجال الأمن المجندين بهذه المناسبة بفرق الأنياب والوسائل التقنية الحديثة خاصة خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تأمين محيط المؤسسات التربوية التكوينية والجامعية مدعمة بالوسائل الحديثة في مجال المراقبة من حوامات وكاميرات ورادارات فضلا عن توزيع مطويات تحسيسية على المواطنين وسائقي المركبات ووسائل النقل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية