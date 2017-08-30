تدمير 6 مخابئ و ثلاث قنابل تقليدية الصنع واسترجاع أسلحة ببجاية وأدرار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال يومي الثلاثاء و الأربعاء من تدمير 6 مخابئ و ثلاث قنابل تقليدية الصنع و ذلك بالقرب من الشريط الحدودي بأدرار وبجاية وكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود،وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة،كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 30 أوت 2017،مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش عيار 14,5 ملم مزود بقاعدة وقاذف صاروخي من نوع RPG-7 و ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وأربعة (04) صواريخ مضادة للدبابات بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات (66573 طلقة)".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن "هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أي محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار ووحدة البلاد".

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء ببجاية، من كشف وتدمير خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع،حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 أوت 2017، خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع ببجاية (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، 12 مهربا وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع و 2,83 طن من المواد الغذائية ومعدات للتنقيب عن الذهب".

وعلى صعيد آخر, "أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية،مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ 13938 وحدة من مختلف المشروبات, في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) 3804 وحدة أخرى من مختلف المشروبات".

وبتلمسان ومعسكر والنعامة (الناحية العسكرية الثانية) "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج