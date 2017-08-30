افواج الحجيج الجزائريين تتوجه الى عرفات.. وتكريم خاص للبعثة الجزائرية

بدأت افواج الحجاج الجزائريين منذ الساعات الاولى من نهار اليوم الأربعاء الثامن من ذي الحجة في التنقل إلى صعيد عرفات عبر الحافلات إيذانا ببدء شعائر الحج لموسم 2017.

وتم نقل ستة وثلاثون ألف حاج جزائري عبر أكثر من 450 حافلة مباشرة الى صعيد عرفة منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لأخذ أماكنهم في الخيام المخصصة لهم والمبيت هناك والبقاء في المشعر إلى غاية ما بعد المغرب لإكمال شعيرة الركن والانتقال الى منى بعد ذلك.

وقد عبر هؤلاء الحجاج لموفد القناة الأولى إلى البقاع المقدسة العيد لعقاب عن ارتياحهم لعملية الترحيل إلى المشاعر المقدسة، والتي تمت، حسبهم، في ظروف مريحة.

يذكر ان مكتب الفتوى كان قد اصدر ترخيصا بالتوجه الى عرفات بدلا من منى في الثامن من ذي الحجة (يوم الروية) تفاديا للازدحام ونقص اماكن المبيت ولضيق المساحة المخصصة لخيم الحجاج الجزائريين وخاصة ايضا لتجنب التأخر من الوصول الى عرفات في اليوم الموالي وضياع الركن لان الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشار أيضا إلى أن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى والأوقاف كان قد عقد جلسة عمل أخيرة عصر امس مع فروع البعثة المعنية بتأطير الحجاج في المشاعر واستمع إلى خططهم بخصوص تأدية المناسك وحماية الحجاج الجزائريين والتكفل بهم صحيا ودينيا وإرشادهم عند اداء المناسك.

وقدم الوزير بالمناسبة توجيهات الى رؤساء فروع البعثة الجزائرية من أجل طمأنة الحجاج الجزائريين وجعلهم يؤدون مناسكهم على أكمل وجه .

البعثة الجزائرية ضمن أحس 10 بعثات

من جهة أخرى كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن السلطات السعودية صنفت البعثة الجزائرية ضمن أحسن عشر بعثات.

وأوضح الوزير أن هذه التهنئة تلقاها من أكثر من طرف سعودي، كما تلقاها أيضا سفيرنا بالسعودية من قبل وزير الحج السعودي، مضيفا أن البعثة تلقت أيضا أول تهنئة من وزارة الصحة السعودية على التكفل الجيد الذي توفره البعثة الجزائرية للحجيج الجزائريين

المصدر: الإذاعة الجزائرية