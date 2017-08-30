المضــاربـة تلهــب أسعــار الخضـــر و الفــواكه عشيـة عـيد الأضحـى

تشهد أسواق الخضر و الفواكه عبر مختلف أسواق الوطن إرتفاعا فاحشا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك و التي أصبحت عادة مع إقتراب كل مناسبة الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين.

و مع إقتراب هذه المناسبة لم يفوت التجار فرصة المضاربة بأسعار هذه المواد واسعة الإستهلاك، في وقت أرجع أحد تجار سوق رود الصائمين بعين البيضاء ولاية أم البواقي هذا الإرتفاع إلى تجار الجملة الذين حددوا هذه الأسعار و أفاد أحد التجار قائلا "أن الأسعار في سوق الجملة مرتفعة فالمز وصل سعره إلى 550دج ،العنب 260دج ،التفاح المحلي 330 دج،الطماطم 70 دج.

من جهتها ، أوضحت مصالح التجارة لولاية أم البواقي أن الأسعار تحدد وفق العرض و الطلب و المواطن من يتحكم في قضية الطلب وعليه التحلي بسلوكيات الإستهلاك الصحيح من أجل التحكم في الأسعار.

و بحسب مسؤول في مصالح التجارة لولاية أم البواقي "فإن الدولة تتوجه نحو الإقتصاد الليبرالي الحر و الذي بموجبه تتحدد الأسعار وفق العرض و الطلب و طبيعة المنافسة في السوق".

و أضاف المتحدث ذاته أن مديرية التجارة ليس لها سلطة على أي تجار من أجل رفع أو خفض الأسعار".

المصدر:الإذاعة الجزائرية